MONTEPULCIANO – “Autolinee Toscane è consapevole delle criticità in atto sui servizi scolastici nella zona tra Montepulciano e San Quirico d’Orcia”.

Dopo l’episodio segnalato dal nostro giornale e che ha visto – loro malgrado – protagonisti gli studenti che da San Quirico d’Orcia si recano a scuola a Montepulciano, arriva l’intervento di Autolinee Toscane, gestore del servizio, che è intervenuta per individuare una prima soluzione in attesa di una ancora più strutturale.

LEGGI Il bus è pieno, l’autista si rifiuta di partire. A Montepulciano ragazzi costretti a scendere. I genitori: Risposte da Autolinee Toscane. Intervenga la Regione (agenziaimpress.it)

“I monitoraggi costanti condotti hanno mostrato numeri di presenza a bordo da attenzionare: proprio per questo già dalla giornata di lunedì 7 ottobre è stato messo in servizio un bus più grande per garantire una maggiore capienza a bordo” sottolinea AT.

“Nonostante questo, permangono difficoltà e per questo motivo AT, in qualità di gestore del servizio di Tpl sul territorio, ha predisposto un progetto di rimodulazione di alcune percorrenze in modo tale da prevedere ulteriori transiti da San Quirico d’Orcia. Questa proposta – conclude ancora il gestore del trasporto pubblico locale – è attualmente al vaglio della competente Provincia di Siena, in qualità di ente dedito alla programmazione del servizio, per le valutazioni del caso”.