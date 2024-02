LUCCA – É caduto un traliccio sulla linea ferroviaria Lucca-Viareggio. Ancora importanti allagamenti a Campi Bisenzio e Cerreto Guidi, piana Firenze-Prato-Pistoia e provincia di Pisa.

Nella provincia di Pistoia le strade SP16 e SP9 chiuse per frane ma accessibili per i mezzi di soccorso, alcune abitazioni nel comune di Quarrata sono state interessate da frane ma le persone sono in sicurezza. Sul posto idrovore, mezzi anfibi, gruppi elettrogeni e centinaia di operatori.

E’ stato trovato morto Antonino Madonia, siciliano di 70 anni. L’uomo si trovava con la moglie ieri nella zona di Lamporecchio. Prima di essere travolti dal torrente Fosso di Greppiano, hanno telefonato alla figlia per dire quello che stava accadendo: poi la telefonata si è interrotta. I soccorritori hanno trovato l’autovettura parzialmente sommersa circa 50 m prima che il torrente si immettesse nel torrente Vincio che attraversa la località San Pantaleo del Comune di Vinci.

Salgono così a 6 i morti, a causa dell’alluvione.