SIENA – Una badante rumena è stata arrestata nella Valdarbia senese per lesioni personali aggravate nei confronti di due anziani da cui era stata assunta da alcuni mesi. Alla donna sono contestati anche violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’allarme partito dai vicini di casa

A dare l’allarme ai Carabinieri di Siena, intervenuti insieme ai colleghi di Monteroni d’Arbia, sono stati i vicini di casa della coppia anziana, mediante telefonata al numero d’emergenza 112: allertati dai rumori molesti provenienti dall’abitazione dei coniugi, i due si sono presentati nell’appartamento e sono stati subito aggrediti dalla donna che ha cercato di cacciarli fuori. A quel punto i militari del N.OR. di Siena, hanno immediatamente raggiunto l’abitazione degli anziani che mostravano segni evidenti di percosse e durante le fasi di identificazioni, sono stati aggrediti con calci e pugni dalla badante che ha tentato invano di sottrarsi al controllo. La donna è stata fermata e condotta al suo domicilio in stato di arresto a disposizione della Procura della Repubblica di Siena. Giudicata con rito per direttissima, è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Leggi Numero Unico di emergenza, il 112 attivo anche nelle province di Siena e Grosseto