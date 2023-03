FIRENZE – Sono intorno ai 10.000 i partecipanti alla manifestazione a difesa della scuola e della Costituzione di Firenze. Questo il dato diffuso dalla questura.

“Questa manifestazione è la più bella risposta che si può dare a chi pensa e pratica atti squadristi e di violenza, a chi vuole tornare indietro. La democrazia va difesa e praticata e i valori della nostra costituzione debbono essere realizzati” ha detto Maurizio Landini, segretario della Cgil, tra i partecipanti alla manifestazione.

La segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del o M5s Giuseppe Conte e il segretario della Cgil Maurizio Landini si sono incontrati nel retro del palco della manifestazione fiorentina a difesa della scuola. I tre si sono salutati e hanno conversato per alcuni minuti.

C’è anche la preside del liceo Leonardo Da Vinci Annalisa Savino al corteo in difesa della scuola e della Costituzione. Sfila con altri partecipanti della sua scuola. La preside è l’autrice della lettera in cui ricordava che “il fascismo nacque dall’indifferenza”.

“Oggi affermiamo un principio, respingiamo le aggressioni violente, soprattutto dobbiamo difendere i principi costituzionali. Gli esponenti del governo hanno perso due volte. Prima perché non hanno condannato, in particolare Fdi, partito di riferimento dei responsabili dell’aggressione. E poi hanno sbagliato perché Valditara ha trovato dei minuti per censurare la lettera ineccepibile della preside. Che sottoscrivo tutta” ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte alla manifestazione fiorentina sulla scuola.