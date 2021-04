Più di 1 milione e 800 mila euro con un bando messe a disposizione per il sostegno alle attività sportive toscane.

Complessivamente la Regione Toscana mette a disposizione 1 milione 561 mila euro a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni e di tutte le altre associazioni o soggetti privati senza scopo di lucro, a vocazione sportiva, per la ripartenza delle attività e per la riapertura degli spazi sportivi e per altre spese connesse a favorire la continuità della pratica sportiva e l’organizzazione di eventi o manifestazioni.

“Lo sport è un capitolo importante, anche se è rimasto sinceramente indietro in questo periodo di pandemia e di chiusura o sospensione di ogni attività per il covid-19”, ha precisato il presidente Eugenio Giani. “Ma la Regione, con questo atto, dimostra di avere a cuore le sorti dello sport dilettantistico, ricreativo e di base, in Toscana”.

100 mila euro per gli enti pubblici al fine di favorire la continuità della pratica sportiva e l’organizzazione di eventi o manifestazioni.

200 mila euro alle associazioni e alle società sportive che annoverano tra i propri tesserati atleti che potenzialmente prenderanno parte alle Olimpiadi o alle Paralimpiadi di Tokyo 2021.

L’importo del contributo, con esclusione di quelli destinati alle associazioni sportive che annoverano tra le proprie fila atleti che potenzialmente prenderanno parte alle Olimpiadi o alle Paralimpiadi, non potrà essere superiore a 5 mila euro. In tutti i casi saranno finanziabili le spese dirette sostenute nell’anno 2021.

Gli interventi e le misure previste dall’avviso, che rappresenta una concreta iniziativa tesa a favorire la ripresa delle attività sportive, dovranno far riferimento ad attività svolte esclusivamente nel territorio regionale della Toscana.