FIRENZE – In Consiglio regionale entrano Marco Martini (Pd) e Sandra Bianchini (FdI). Prendono il posto rispettivamente di Nicola Ciolini e Francesco Torselli, eletto all’Europarlamento.

Prima della votazione, il consigliere Torselli, che dal 2020 ha ricoperto il ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia, è intervenuto per ringraziare i colleghi di partito, la segreteria del gruppo, i colleghi delle opposizioni e della maggioranza e i dipendenti del Consiglio regionale. In tutte queste persone, ha detto, “ho riscontrato sempre un grande senso di rispetto e di professionalità”.

Torselli, ricordando l’alluvione tra il 2 e 3 novembre 2023, ha detto che in Consiglio regionale “ho imparato che prima e al di là delle appartenenza a uno schieramento c’è un bene superiore, la Toscana, per la quale, in molte occasioni, tutti abbiamo lavorato in un’unica direzione e per i medesimi obiettivi”. Ciolini era subentrato a Ilaria Bugetti, quando era state eletta sindaco di Prato.