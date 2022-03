LUCCA – “Il centrodestra sarà compatto a sostegno della candidatura di Mario Pardini a sindaco di Lucca”.

Così il commissario regionale della Lega Mario Lolini, il coordinatore toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi ed il coordinatore regionale di Forza Italia Massimo Mallegni. “Per vincere a Lucca è necessario, così come avvenuto in altre città toscane, un centrodestra compatto ed aperto al confronto con il mondo civico – sottolineano Lolini, Rossi e Mallegni. A Lucca da sempre la società civile ha rappresentato una componente importante tra le forze moderate e Mario Pardini ha le caratteristiche giuste per rappresentare l’alternativa al centrosinistra che ormai da troppo tempo amministra la città”.

“Negli ultimi mesi è stato fatto un grande lavoro dai rappresentanti provinciali e locali dei partiti insieme ai movimenti civici del territorio – osservano – Un confronto continuo, valutando diversi nomi, tutti di grande spessore, sintomo che c’è voglia di creare un’alternativa forte e vincente alla sinistra. Il percorso intrapreso ha portato a trovare una convergenza di tutte le forze civiche e partitiche che si riconoscono in uno schieramento alternativo a quello che attualmente guida Lucca sul nome di Mario Pardini, che già da tempo aveva lanciato alla città la sua proposta politica. Riteniamo Pardini una figura che ha le giuste caratteristiche per attirare consensi tra gli elettori lucchesi”. Per i tre esponenti del centrodestra, “crediamo che questa unità e comunità di intenti sia la dote che portiamo a Mario Pardini, convinti che lui saprà convogliare su di sé quella voglia di cambiamento che a Lucca si avverte già da tempo”.