SIENA – Mattinata senese per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha prima presenziato all’inaugurazione del 781esimo anno accademico dell’Università e poi, in forma privata, ha visitato i laboratori di Toscana Life Sciences.

Per il Presidente è stata l’occasione di parlare di pandemia e contagi Covid in aumento e per rimarcare l’importanza della scienza.

