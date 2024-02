ROMA – “Il Presidente della Repubblica mi ha appena chiamato per esprimere la sua piena solidarietà e gli auguri di buon lavoro. Gli ho manifestato la mia forte preoccupazione per una situazione davvero tragica. Grazie Presidente Mattarella per la sua vicinanza che mai è mancata”.

Dopo la premier Giorgia Meloni anche il Capo dello Stato ha chiamato il presidente della regione Toscana Eugenio Giani per esprimere la vicinanza del Paese per le conseguenze del maltempo che ha colpito la regione.