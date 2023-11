ROMA – “Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con apprensione l’evoluzione degli eventi calamitosi che hanno colpito in particolare la Toscana ed esprime il profondo cordoglio per le vittime, suo personale e del governo tutto”.

La nota inviata da Palazzo Chigi rende bene l’idea della gravità della situazione in Toscana, causata dal maltempo. Un quadro che non va ancora risolvendosi, perchè la pioggia continua a cadere. “Il Presidente Meloni si mantiene in costante contatto con il ministro Nello Musumeci, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, con il presidente della Regione Eugenio Giani e con le autorità competenti”, viene sottolineato ancora dalla cabina di regia governativa.

In Toscana si contano finora cinque morti e un disperso nella zona di Lamporecchio (Pistoia). “Da ieri pioggia intensa e forte vento hanno colpito gran parte della Toscana, centinaia gli interventi fatti dal Corpo nazionale: potenziato il dispositivo di soccorso, 403 i vigili del fuoco al lavoro tra le province di Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno e Prato – fanno sapere dal comando regionale dei vigili del fuoco -. In azione tre elicotteri, sommozzatori, squadre in assetto acquatico e fluviale, giunti rinforzi da Lazio, Campania, Umbria, Piemonte, Puglia, Calabria e Lombardia con 4 mezzi anfibi. Numerose le operazioni di soccorso a persone bloccate in auto nei sottopassi, allagamenti di strade e scantinati di edifici, alberi caduti. La situazione più critica a Campi Bisenzio (FI) per l’esondazione del Bisenzio”.