VATICANO – Non era mai accaduto nella storia della Chiesa che un papa celebrasse il funerale del proprio predecessore sul soglio di Pietro. Giovedì accadrà per la prima volta, quando Papa Francesco in piazza San Pietro officerà le esequie di Benedetto XVI, morto nella mattinata dello scorso 31 dicembre, a 95 anni di età. Intanto gli obiettivi della stampa mondiale sono accesi sul Vaticano in attesa dell’evento.

Le esequie di Papa Benedetto XVI 1 di 4