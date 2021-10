FIRENZE – La proposta di legge regionale toscana sull’obbligo del casco per i monopattini elettrici potrebbe essere incostituzionale: secondo quanto rende noto il Consiglio regionale in un comunicato, il testo ha ricevuto il parere degli uffici legislativi del Consiglio, e nella scheda di legittimità «pare si ravvisi il rischio di incostituzionalità».

La materia potrebbe essere infatti valutata come fuori dalle competenze della Regione. «Osservazioni anche abbastanza pesanti che recepiamo», ha detto il presidente della commissione Affari istituzionali Giacomo Bugliani (Pd), secondo cui però «valutazioni difformi non devono scandalizzare o preoccupare. Quello che conta è ciò che il Consiglio approva». Critiche le opposizioni: per Elisa Tozzi (Lega) la proposta «per l’ennesima volta rincorre la propaganda», e secondo il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci (Lega) «dovrebbe essere ritirata» mentre per Alessandro Capecchi (FdI) «meglio sarebbe presentare una proposta di risoluzione o una mozione per chiedere al Governo di dare seguito a testi già depositati in Parlamento».