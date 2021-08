FIRENZE – «Stiamo valutando di emanare nuovamente» l’ordinanza comunale, bocciata dal Tar della Toscana, per l’uso obbligatorio del casco sui monopattini elettrici, perché sarebbe un elemento di sicurezza in più».

Leggi Scontro monopattino-moto, muore 27enne a Firenze. Il sindaco: «Serve subito una legge»

A dirlo Dario Nardella, sindaco di Firenze, intervenendo sul tema a ‘L’aria che tira – Estate’ su La7. «Se vogliamo che il monopattino sia usato nel modo corretto, è giusto che vi siano delle regole chiare», ha aggiunto. Secondo Nardella, che ha auspicato l’approvazione rapida di una legge sulla questione, oltre al casco obbligatorio è necessario introdurre l’obbligo di un’assicurazione, un codice numerico per individuare il mezzo, e un nuovo ‘patentino’ per gli under 18. «Abbiamo molti contatti con la commissione Trasporti della Camera – ha spiegato – il Parlamento se ne sta occupando: la mia preoccupazione riguarda i tempi, il calendario delle Camere dopo l’estate sarà molto fitto.

Leggi La sentenza. Obbligo di casco sul monopattino, il Tar annulla l’ordinanza del sindaco di Firenze