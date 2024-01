FIRENZE – Il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari non correrà per la poltrona a sindaco della città di Firenze. “Non mi candido a sindaco di Firenze” ha detto il professore in relazione alla corsa per le Comunali. Montanari ha scritto un post su X: “Come devo spiegarlo che non mi candido a sindaco di Firenze e resto rettore fino al 2027, Deo volente”.

Montanari oggi dovrebbe essere tra coloro che daranno luogo alla nascita dell’associazione ’11 Agosto’, nome che evoca la Liberazione di Firenze, e a breve ci sarà anche un incontro pubblico.