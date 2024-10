CHIUSURE – “Meta di turismo esperienziale in cui poter abbracciare e vivere veri e propri soggiorni all’insegna della serenità spirituale”. Descrizione che calza alla perfezione per l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore e il santuario de La Verna, inseriti da National Geographic tra le 25 destinazioni per il 2025.

Il primo, risalente all’inizio del XIV secolo, è situato non lontano da Asciano (Siena), mentre l’altro è nell’Aretino. “Da National Geographic arriva un ulteriore riconoscimento al grande valore che il patrimonio religioso italiano riveste all’interno dell’ecosistema turistico internazionale – ha affermato il ministro del Turismo Daniela Santanchè –, soprattutto in vista dell’importante appuntamento del Giubileo, che ci attende tra qualche mese, e per cui si prevedono 35 milioni di arrivi e 105 milioni di presenze.

