MONTECATINI TERME – Due persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita a causa di un incendio scoppiato in un appartamento situato all’interno di un edificio di otto piani a Montecatini Terme (Pistoia).

Le fiamme si sono originate in una stanza adibita a camera da letto, collocata al secondo piano. Il rogo ha avuto inizio nella camera da letto, dove si trovava Maria Teresa Civale, una pensionata di 85 anni. Nell’appartamento è stato rinvenuto privo di vita anche il nipote, Fabio, di 65 anni. Si ipotizza che entrambi possano essere deceduti a causa di asfissia, provocata dal fumo che ha pervaso l’alloggio.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno all’una e mezza del mattino, riuscendo a domare l’incendio in breve tempo. In via precauzionale, è stato evacuato un nucleo familiare di tre persone, che sono state successivamente assistite dal Comune. Sul luogo dell’incidente erano presenti operatori sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Montecatini Terme, il sindaco e la polizia municipale. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora sotto indagine.

