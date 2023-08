FIRENZE – Il Meyer ha un nuovo direttore generale. Si tratta di Paolo Morello Marchese, reduce dall’esperienza alla guida dell’Asl Toscana centro.

Per il dirigente si tratta di un ritorno all’ospedale pediatrico, dove ha ricoperto il ruolo tra il 2004 e il 2009. “Morello è la persona adatta per la fase che sta vivendo il Meyer, che è diventato un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico: il primo Ircs pubblico della Toscana – ha precisato il presidente Eugenio Giani, motivando la scelta -. Si tratta di una crescita qualitativa che proietta il Meyer come punto di riferimento nazionale anche per quanto riguarda la ricerca. Era necessaria una persona con grande esperienza e conoscenza sulle potenzialità di sviluppo”. Di nuove prospettiva ha invece parlato l’assessore Simone Bezzini, perchè con la trasformazione in Ircs, l’istituto potrà infatti accedere a fondi sovraregionali.

“E’ una sfida nuova. Stimolare – ha evidenziato Morello – il più possibile la ricerca sarà l’impegno e l’attività principale. Faremo di tutto perché questo avvenga. Tra i progetti c’è anche un ampliamento dell’ospedale”.

Il presidente Eugenio Giani ha rinnovato poi la preoccupazione per i tagli paventati sulla sanità pubblica dal Governo. “Già oggi – ha affermato il governtore – facciamo lo sforzo di destinare alla sanità risorse aggiuntive regionali, essenziali per garantire un livello importante di assistenza quale quello che la Toscana ha. Se viene meno l’impegno dello Stato, dovremo individuare le misure organizzative e magari fare anche uno sforzo di fantasia per reperire ulteriori risorse utili a mantenere lo stesso livello di assistenza che siamo in grado di garantire oggi”.