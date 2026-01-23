Tempo lettura: < 1 minuto

EMPOLI – Gaia Gelsi, 22enne residente a Certaldo, è deceduta nelle scorse ore a Careggi.

La scomparsa è arrivata dopo giorni di agonia a seguito dell’investimento da parte di un treno Frecciargento alla stazione di Empoli.

La giovane, volontaria della Misericordia di Certaldo, era stata soccorsa in condizioni gravissime all’ospedale San Giuseppe di Empoli prima del trasferimento a Firenze.

Il tragico incidente

L’episodio è avvenuto il 20 gennaio poco dopo le 21 sul binario 1, quando la ragazza è stata colpita dal convoglio diretto a Firenze nonostante un annuncio di attenzione diffuso in stazione. Testimoni hanno notato Gelsi vicinissima ai binari e hanno tentato di avvertirla del pericolo imminente. L’impatto però si è rivelato inevitabile, causandole ferite letali al corpo e alla testa.

Cordoglio della Misericordia

La Misericordia di Certaldo ha espresso profondo dolore sui social: “Il suo servizio ha testimoniato l’amore e la cura verso il prossimo, lasciando un segno sincero in quanti la hanno incontrata in questo cammino”.

Le indagini in corso

La Polizia Ferroviaria sta esaminando le telecamere per chiarire la dinamica. Gaia Gelsi sarebbe stata vista attraversare i binari mentre sopraggiungeva il treno, ma resta da stabilire se si tratti di incidente o altro.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita