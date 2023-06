ROMA – “C’è una legge in questo Paese che prevede che per gli ex presidenti del Consiglio che muoiono ci sia il funerale di Stato. Poi uno può dire cambiamo il regolamento, ma non è che l’abbiano fatto per Berlusconi.

Montanari che con la legge ha un rapporto complicato, perché decide di seguirla solo quando gli fa comodo, ha deciso di non seguire una legge dello Stato. Se c’è una legge si deve rispettare”. Lo ha detto il presidente di Italia Viva Matteo Renzi ospite della trasmissione Tagadà su La7, intervenendo sulle polemiche legate al giorno di lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi.

Michelotti all’attacco di Montanari: Non può oltraggiare le istituzioni (agenziaimpress.it)

“Silvio Berlusconi – ha aggiunto Renzi – è stato il presidente del Consiglio che è stato più giorni a Palazzo Chigi. È normale che ci sia una cerimonia particolare. E poi, le sembra possibile, di fronte a un uomo che muore, cercare di rinvigorire le ragioni dell’antiberlusconismo. Questa è gente che se non ci fosse stato Berlusconi non avrebbe avuto la minima visibilità. Sono la peggiore specie quelli che vivono di odio. Se non sei d’accordo stai zitto, oppure dì di non condividere il coro di giudizio positivo”.

La disobbedienza di Montanari: Unistrasi senza lutto per Berlusconi (agenziaimpress.it)