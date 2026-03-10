Tempo lettura: 2 minuti

“Esprimo apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni da tanti giornalisti e programmi di inchiesta: Hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione pubblica su una vicenda complessa e dolorosa come quella di David Rossi”, così Enzo Maraio, segretario nazionale di Psi.

“Il loro impegno ha impedito che l’attenzione calasse e ha contribuito a creare le condizioni affinché oggi si possa guardare con maggiore chiarezza ai fatti. Il giornalismo d’inchiesta è pilastro di una democrazia”.

Quello di Maraio è uno dei pochi commenti di politici nazionali in merito ai recenti risultati presentati dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul manager di banca Mps, David Rossi, morto il 6 marzo 2013. Oggi, intanto, a Roma è attesa la audizione di Francesco Giusti, all’epoca dei fatti segretario provinciale della Lega e tirato in ballo per via di una sua possibile presenza nel vicolo di Monte Pio, con il corpo di Rossi ancora a terra.

Si indaghi su operazioni bancarie

“Allo stesso modo – prosegue – va riconosciuto il lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta, che ha svolto un’importante attività di approfondimento. Ha riaperto l’analisi su vicende e fatti. Ora alla Commissione sia affidato il compito di indagare sulle operazioni bancarie che partono dal 2007 e sugli effetti di queste”.

“Con rispetto per il lavoro della Magistratura, attendiamo – prosegue- gli sviluppi della riapertura delle indagini e le eventuali iscrizioni nel registro degli indagati. Si tratta di un passaggio che non deve essere letto come una ‘croce’ su qualcuno, ma come una garanzia per tutti: per i magistrati che negli anni hanno avanzato determinate ipotesi investigative, per i professionisti che hanno sostenuto analisi e ricostruzioni, e più in generale per chiunque sia stato coinvolto in questa vicenda. Proprio attraverso questi passaggi formali sarà possibile fare chiarezza e concretizzare la ricerca della verità” conclude.

