GENOVA – E’ stato rinviato l’interrogatorio di Antonino Nastasi di fronte ai pm di Genova.

Il magistrato, insieme ai colleghi Aldo Natalini e Nicola Marini, è indagato dalla procura ligure per falso ideologico. L’indagine riguarda il sopralluogo nell’ufficio di David Rossi la sera del 6 marzo 2013 e il verbale eseguito il giorno successivo dagli stessi sostituti procuratori. Il confronto con Nastasi, visto l’impossibilità di quest’ultimo, è rinviato a data da destinarsi, mentre Marini e Natalini saranno ascoltati domani.

Marini, l’unico ancora in servizio a Siena, Natalini e Nastasi si sono occupati della prima indagine in merito al decesso del manager. Il fascicolo fu aperto per istigazione al suicidio, ma il caso fu archiviato dal Tribunale come suicidio. Un epilogo ribadito anche nella seconda inchiesta.

Genova, competente per l’operato dei magistrati toscani, si era già mossa sui pm senesi nel 2020, indagando sui presunti festini dei quali avevano parlato sia Pierluigi Piccini, ex sindaco di Siena, che l’escort Matteo Bonaccorsi. Il fascicolo che era stato aperto a carico di ignoti, puntava sull’abuso di ufficio e sul favoreggiamento della prostituzione. Il gip aveva poi archiviato il tutto nel gennaio 2021.