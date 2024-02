FIRENZE – Ha scelto la strada del suicidio assistito, andando in Svizzera. Si è spento ieri a 67 anni Daniele Pugliese, fondatore del portale Toscana Notizie.

Nel corso della carriera giornalistica era stato anche vicedirettore dell’Unità e diretto l’ufficio stampa dell’Asl. “Daniele ha posto fine alle sue sofferenze. Ieri 7 febbraio, in Svizzera, sotto assistenza medica, ha compiuto la scelta consapevole di terminare la propria esistenza – raccontano i famigliari -. Proprio lui che si era sempre battuto per il rispetto della decisioni personali, per il testamento biologico, l’eutanasia. Vogliamo ricordarlo con le sue ultime parole: ‘Sono molto sereno. Sono convinto di quello che sto facendo e lo faccio per il mio bene. Ricordo con affetto le tante persone amiche e vado via soddisfatto. Fate una festa per ricordarmi, un abbraccio a tutti”.

A ricordarlo sono anche i colleghi di Toscana Notizie: “E’ un momento di dolore per noi che abbiamo avuto il privilegio di lavorare con lui, di essere suoi colleghi, ma è di conforto sapere che Daniele ha affrontato questo passaggio estremo con serenità e piena convinzione. Se Toscana Notizie ha superato i confini della attività tradizionale di un ufficio stampa pubblico lo deve soprattutto a lui, alla sua passione per il giornalismo, alla sua capacità di insegnare e di far crescere professionalmente. E’ stato un direttore esigente, ma sempre leale e capace di riconoscere la qualità di un buon lavoro. E il manuale di stile che scrisse per questa redazione, continua a essere una guida nel nostro lavoro quotidiano. Abbracciamo i suoi fratelli e le persone a lui più care. Ciao, Daniele, e grazie”.