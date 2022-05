PISA – Le professioni del giornalismo: competenze e prospettive, è il titolo dell’incontro organizzato dalla Normale, in collaborazione con l’Università di Pisa, rivolto principalmente a chi ha fatto p sta facendo studi umanistici e in programma per venerdì 27 maggio, ore 16.

Le professioni legate all’ambito dell’informazione giornalistica e, più in generale, della comunicazione rappresentano uno sbocco lavorativo di sicuro interesse per chi abbia svolto studi umanistici. Tramite la presentazione di alcuni percorsi esemplari, l’incontro offrirà uno spaccato significativo di come è organizzato il settore giornalistico italiano e internazionale, delle competenze che richiede e delle prospettive che offre a chi abbia una formazione umanistica. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta alle diverse forme dell’informazione, interessate da profondi cambiamenti connessi anche all’apporto delle nuove tecnologie e dei metodi di comunicazione più innovativi.

Tra gli interventi previsti quello di Michele Taddei, vice presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Raffaella Serini , giornalista freelance e Alessandro Speciale, capo dell’ufficio di Roma di Bloomberg.