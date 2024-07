PISA – Una serata in compagnia di un’artista eccezionale, protagonista di un concerto per piano e voce tra brani inediti e capolavori riarrangiati appositamente.

Sabato 20 giugno Frida Bollani Magoni arriva a Pisa Jazz Rebirth, il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa.

Appuntamento alle 21.00 sul palco del Giardino Scotto (Lungarno Fibonacci 2), dove Frida ha esordito col suo primissimo live nel 2020 e ora torna pronta a incantare nuovamente il pubblico. A guidarla è il suo amore sconfinato per la musica, al centro della sua vita fin da piccolissima e che la porta, a soli 18 anni, a possedere una maturità artistica che non conosce eguali. Un talento unico, in continua crescita ed evoluzione, che nelle performance dal vivo si manifesta in tutta la sua potenza (prevendite su Ticketone, info, orari e prezzi www.pisajazz.it).

Da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica, Frida Bollani Magoni – figlia d’arte, classe 2004 – comincia a studiare pianoforte all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in braille. Giovanissima, può già vantare un curriculum d’eccezione: si è esibita al Quirinale dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata ospite di Roberto Bolle nello show televisivo “Danza con me” in prima serata su Rai Uno e ha inaugurato “Il tempo delle donne” in Triennale nel 2022.

Si è spesso esibita come ospite a sorpresa nei concerti dei genitori (Petra Magoni e Stefano Bollani) sia in Italia che all’estero, ma è nel 2021 che parte la sua prima tournée attraverso l’intera penisola, da cui l’anno successivo nascerà “Primo Tour. Frida Bollani Magoni”: un album che sintetizza le sue origini e i suoi interessi musicali, da Lucio Dalla a Leonard Cohen e Franco Battiato, fino all’interesse per brani e della musica della sua generazione, da Ariana Grande a Britney Spears, tutto reinterpretato da lei stessa. Da qui non ha mai smesso di calcare palchi prestigiosi in Italia e all’estero conquistando tutti a suon di sold-out e collaborando con artisti prestigiosi tra cui Paolo Fresu e Paolo Jannacci.

Prevendite su Ticketone