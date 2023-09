SALINE DI VOLTERRA – La Saline – Volterra è stata riconosciuta gara valida a livello europeo. A renderlo noto il Moto Club Evandro Viti che ormai da sette anni ha riportato in auge le emozioni legate alla storica manifestazione.

Dopo un silenzio durato trentanove anni, ricorda il presidente del Club Piero Ghelardini, “i motori sono tornati a ruggire sulla mitica Saline – Volterra”. La manifestazione, ripartita nel 2016, ha visto inizialmente il riconoscimento di validità per il Trofeo Nazionale Crono Climber, per poi passare nel terzo anno a prova unica di Coppa Italia Velocità in Salita.

Il passaggio successivo ha visto la corsa accreditarsi come gara valida per il Campionato Italiano di Velocità in Salita. Infine la ciliegina sulla torta, con la conferma quest’anno come prova di Campionato Italiano di Velocità in Salita, ma soprattutto come gara valida per il Campionato Europeo della Salita. Segno evidente, come sottolineato dal presidente stesso del Club, dell’apprezzamento da parte della Federazione Motociclistica Italiana, riguardo all’organizzazione delle precedenti edizioni.

La manifestazione, che si è svolta in questo fine settimana, vede ogni anno un crescente interesse di pubblico e soddisfazione da parte dei partecipanti, grazie ad uno sforzo organizzativo non indifferente dietro le quinte, soprattutto da parte dei volontari dell’associazione. Crescente anche il sostegno da parte di sponsor locali, come il Gruppo Granchi, che, a fianco della “XIV Coppa Città di Volterra”, ha permesso di realizzare il “1°Trofeo Granchi”.