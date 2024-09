SIENA – Da settimane è l’indiziata più credibile per un’operazione che coinvolga Mps, eppure Unipol continua a rimanere ferma sulla proprie posizioni.

La conferma arriva dal presidente Carlo Cimbri. “Costa cara” e non “crea valore”, ha detto il dirigente. “Prendere una quota per suggellare un accordo commerciale ha senso, prendere una quota e basta non ha senso. Noi non siamo finanzieri, possiamo fare qualche ticket – 10, 20, 50 milioni – ma 500 milioni li investi se hai un obiettivo strategico”, ha sottolineato il dirigente, confermando che c’è la possibilità di chiudere un accordo di bancassurance, anche con l’acquisizione di una quota non superiore al 10% e senza prerogative di governance.

Cimbri ha poi aggiunto che “Bper non è alla ricerca” di acquisizioni o fusioni e “non sarebbe neanche nella condizione di affrontare qualsiasivoglia tipo di operazione straordinaria”.

