SIENA – Il Mef ha avviato una procedura accelerata di raccolta ordini per la cessione di 88.178.280 azioni ordinarie di Mps di Siena, corrispondenti a circa il 7,00% del capitale sociale della banca.

Banca Akros agirà in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, con l’obiettivo di promuovere il collocamento delle azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri. Nell’ambito dell’operazione è previsto che il MEF si impegni con il Global Coordinator e Bookrunner a non vendere sul mercato ulteriori azioni della banca per un periodo di 90 giorni senza il consenso dello stesso Global Coordinator e Bookrunner e salvo esenzioni, come da prassi di mercato.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!