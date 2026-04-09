SIENA – Proseguono i movimenti in vista dell’assemblea Mps del prossimo 15 aprile.
A tenere banco sono le mosse di alcuni fondi internazionali, intenzionati a votare per la lista del cda di banca Mps. Si tratta di Calpers (0,1%), del fondo Teacher Retirement Texas (titolare dello 0,024%) e di New York City Comptroller (0,07%).
All’appello manca cosa intende fare un peso massimo come il fondo statunitense Blackrock, che, informa la Consob, è risalito oltre il 5% del capitale (5,196%).
Lovaglio allontanato da Mps: decisa la fine del rapporto di lavoro
A proposito di azioni, il Gruppo Caltagirone sarebbe salito al 13,5% di Mps, avvicinando Delfin: primo azionista con il 17,5%. Il Mef non prenderà parte al voto, come già annunciato nelle settimane scorse dalla stessa premier Giorgia Meloni.