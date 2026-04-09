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GROSSETO – I finanzieri di Grosseto hanno intensificato i controlli sulla rete di di distributori dei carburanti.

L’obiettivo è verificare la corretta applicazione dei prezzi alla pompa in tutta la provincia.

Irregolarità nei prezzi e sanzioni contestate

Su 30 ispezioni condotte, sono emerse diverse violazioni. In due casi, gli operatori non hanno esposto correttamente i prezzi del carburante al pubblico, con scarsa visibilità delle indicazioni. Per queste mancanze, sono state contestate sanzioni immediate.

Sequestro di nove pistole erogatrici

In un controllo congiunto con il personale della Camera di Commercio, i finanzieri hanno proceduto al sequestro di nove pistole erogatrici in un distributore stradale. I contrassegni non erano aggiornati, attestando la mancata verifica periodica del funzionamento. Questa procedura è essenziale per garantire l’erogazione corretta e la corrispondenza tra quantità indicata sul display e carburante effettivamente consegnato dai distributori.

Violazioni sulle accise e registri

Infine, quattro operatori sono finiti sotto la lente per irregolarità nelle accise. Le verifiche hanno rilevato problemi nella tenuta dei registri di carico e scarico, con eccedenze o deficienze di prodotti petroliferi che superavano i limiti di legge.

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