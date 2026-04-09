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SIENA – È stato presentato, all’interno del Palazzo del Governo di Siena, il Rally della Val d’Orcia, alla presenza delle autorità provinciali e dei sindaci dei comuni interessati dall’evento.

Novantatré, gli esemplari che si sfideranno tra le prove speciali della provincia di Siena, teatro – nel fine settimana – del doppio confronto valido sia per il Campionato Italiano Rally Terra che per il Campionato Italiano Rally Terra Storico. Numeri che hanno confermato l’appeal del format proposto da Radicofani Motorsport, organizzatore dell’evento, e che garantiranno al territorio una vetrina esclusiva nel panorama rallistico internazionale.

La conferenza stampa di presentazione ha fatto registrare gli interventi di Agnese Carletti, Presidente della Provincia di Siena nonché Sindaco di San Casciano dei Bagni, Stefano Pascucci, Presidente di Radicofani Motorsport, Francesco Fabbrizzi, Sindaco di Radicofani, Francesco Landi, Sindaco di Sarteano, Roberto Cottini, Sindaco di Cetona, e Nicola Capodicasa sempre in rappresentanza di Radicofani Motorsport.

Una macchina organizzata complessa

“Il Rally della Val d’Orcia rappresenta ormai un appuntamento storico e di grande prestigio. Ogni anno questa manifestazione ci ricorda quanto le nostre straordinarie campagne siano lo scenario ideale non solo per turismo e cultura, ma anche per eventi sportivi di altissimo livello – sottolinea la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti. – Esprimo il più vivo apprezzamento per il lavoro virtuoso svolto dall’Associazione Radicofani Motorsport, che ha saputo portare questa gara a un riconoscimento internazionale. Un risultato importante che dimostra come, quando il territorio lavora unito, sia possibile realizzare manifestazioni di eccellenza in grado di valorizzare l’intera provincia.

Un ringraziamento particolare va a tutti i comuni coinvolti per l’entusiasmo e l’impegno con cui accolgono piloti, team, famiglie e appassionati. A tutti coloro che in questo weekend saranno nel nostro territorio auguro di vivere un’esperienza indimenticabile: godersi una delle gare automobilistiche più suggestive d’Italia, immersi in un paesaggio iconico tra terme, siti archeologici ed eccellenze enogastronomiche. Il Rally della Val d’Orcia è molto più di una competizione sportiva: è una straordinaria occasione per far conoscere e apprezzare la bellezza, l’identità e l’ospitalità di un territorio unico al mondo”.

Soddisfazione, legata alle adesioni pervenute, da parte di Stefano Pascucci, Presidente di Radicofani Motorsport: “quello che ci attende è un Rally della Val d’Orcia di grandi contenuti, sia in termini di qualità che di quantità. Abbiamo pensato ad un format che facesse leva sugli elementi che sono diventati, negli anni, distintivi di questa manifestazione regalando agli interpreti del Tricolore alcune novità. Fa piacere vedere come le amministrazioni del territorio si siano strette intorno al progetto e la loro presenza, questa mattina, qui al Palazzo del Governo, rappresenta l’ennesima conferma”.

Piloti da 17 nazionalità da tutto il mondo

Quantità, qualità e respiro internazionale: questi gli elementi evidenziati dopo la pubblicazione dell’elenco iscritti. Tra i grandi protagonisti del confronto moderno ci sarà il boliviano Marco Bulacia, atteso ad un ruolo di vertice nel confronto valido per il Campionato Italiano Rally Terra.

La sfida sugli sterrati senesi

Il driver sarà al “via” su Skoda Fabia RS, vettura comune anche ad Alberto Battistolli, Tommaso Ciuffi e Paolo Andreucci, il vincitore dell’edizione 2025. Una sfida, quella sugli sterrati senesi, che coinvolgerà con un ruolo di primo piano anche il finlandese Benjamin Korhola, il francese Louis Constant ed il tedesco Liam Muller, tutti su Skoda Fabia. Sulle caratteristiche della vettura boema faranno leva anche Angelo Pucci Grossi, Christian Tiramani, Luca Hoelbling e Mattia Scandola mentre, a garantire al pubblico linee diverse dal monopolio Skoda, sarà la Toyota GR Yaris di Eliott Delecour – diciottenne figlio del celebre François – vettura con la quale ha disputato i recenti Rallye Monte-Carlo e Rallye Sweden.

Nel confronto storico, valido come prova di apertura del Campionato Italiano Rally Terra Storico, a confermare la presenza sono stati i grandi interpreti del Tricolore, da Andrea Tonelli e Bruno Pelliccioni, in gara su esemplari Ford Escort, attori di una sfida che vedrà al “via” anche Nicolò Fedolfi, su Lancia Delta Integrale di 4° Raggruppamento.

Nella suddetta categoria saranno presenti anche Bruno Bentivogli, su Ford Sierra Cosworth, e Michele Pellegrini, su Lancia Delta HF Integrale. Tra le vetture di 3° Raggruppamento riflettori puntati anche sulla Ford Escort MK2 di Sergio Bartolini e sulla Opel Kadett di Tiziano Nerobutto. Il marchio Porsche sarà invece rappresentato dalla Carrera RS di Marco Superti. Due, gli esemplari di Subaru Impreza a deliziare il palato degli appassionati, quelle affidate alle mani di Massimo Gasparotto e Nicholas Ciacci.

Il programma delle prove speciali

Il programma del Rally della Val d’Orcia prevede le ricognizioni del percorso e le verifiche sportive e tecniche venerdì 10 aprile, giornata che anticiperà lo shakedown e la Qualifying Stage, in programma nella mattinata di sabato sul tratto San Casciano dei Bagni – Strada di Cammattole.

La gara entrerà poi nel vivo sabato 11 per poi proseguire domenica 12 aprile, con un percorso articolato su dieci prove speciali per 99,15 chilometri cronometrati, inseriti in un tracciato complessivo di oltre 415 chilometri tra prove e trasferimenti. La prima giornata vedrà la partenza dalla Zona Industriale Val di Paglia e lo svolgimento delle prove Radicofani e Castiglioncello del Trinoro – Sarteano, con l’ultimo passaggio sulla “Radicofani” previsto in notturna. La domenica proporrà invece le prove San Casciano dei Bagni – Fighine, Monte Cetona – Piazze e Palazzone – Fighine, con la Power Stage finale ancora su San Casciano dei Bagni.

L’arrivo della gara e la cerimonia di premiazione sono in programma domenica alle ore 16:31 a Radicofani, dove verranno celebrati i vincitori delle classifiche assoluta e di categoria.

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