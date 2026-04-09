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FIRENZE – Prima riunione del tavolo di salvaguardia sull’azienda Logimer, richiesto dalle organizzazioni sindacali a Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per le crisi aziendali.

Logimer da anni gestisce la logistica per il marchio ‘Acqua & Sapone’ e ha sede a Piancastagnaio (Si): di recente è stata fusa e incorporata dalla società Cesar, che ha manifestato volontà di dismettere il sito senza proseguire l’attività nel territorio. Nel sito di Piancastagnaio lavorano 56 persone.

Spiega Valerio Fabiani: “Oggi la prima riunione si è tenuta tra istituzioni e organizzazioni sindacali. La Regione inviterà anche l’azienda a partecipare al tavolo e nel farlo chiediamo di sospendere nel frattempo ogni decisione per non trovarci dinanzi a pacchetti preconfezionati, e permettere al tavolo regionale di lavorare correttamente e trovare soluzioni condivise anche grazie al supporto della Regione e delle istituzioni. Parliamo di una grande azienda e di un grande gruppo, per cui siamo certi di trovare una soluzione; inoltre parliamo di un sito in cui lavorano tante persone in un territorio caratterizzato da piccoli comuni, per cui davvero è una vicenda importantissima per tutta l’area e quindi per la Toscana”.

Nella riunione in piazza del Duomo a Firenze erano presenti le organizzazioni sindacali, la rsa e, per le istituzioni, la presidente della provincia di Siena, Agnese Carletti e il sindaco di Piancastagnaio, Franco Capocchi e il presidente dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, Niccolò Volpini.

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