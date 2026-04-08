La Guardia di Finanza di Livorno, reparto aeronavale, ha scoperto e sequestrato a Porto Azzurro, all’Isola d’Elba, una discarica abusiva di 950 metri quadri.
L’area conteneva 5 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, oltre a un manufatto abusivo. Presente nella discarica anche materiale ferroso, plastiche, batterie esauste, motocicli e residui di lavorazioni in avanzato stato di deterioramento, ammassati senza autorizzazione e in violazione delle normative ambientali.
Una persona è stata denunciata alla Procura per violazioni del Testo Unico Ambientale, Testo Unico dell’Edilizia e Codice dei beni culturali.