SIENA – “Siamo ben oltre il punto di svolta della nostra strategia per essere banca commerciale più chiara e semplice. Siamo su una corsia preferenziale e abbiamo ottenuto risultati molto buoni, grazie a oltre 600 milioni di utili nel semestre siamo sulla strada per superare un miliardo entro la fine dell’anno”.

Lo ha detto il ceo di Mps, Luigi Lovaglio, in apertura della conference call sui conti.

L’indicatore patrimoniale Cet 1, ha proseguito Lovaglio, “ha raggiunto un livello record che dimostra la capacità della banca di generare capitale organico e di essere ben attrezzata per affrontare anche uno scenario molto avverso, come dimostrato anche nel recente stress test”. “Siamo alla velocità giusta e possiamo accelerare sul raggiungimento dei nostri obiettivi”, ha deto ancora Lovaglio, evidenziando come la banca sia sotto molto profili ben oltre gli obiettivi al 2026 del piano industriale.

“Continuiamo ad osservare una evoluzione positiva viste le varie sentenze favorevoli di vari giudici l’ultima propria a luglio. Il nostro bilancio è ben attrezzato per affrontare qualsiasi scenario potenziale” ha detto l’ad di Mps parlando dei rischi legali della banca, rimasti stabili a 4,1 miliardi di euro nel trimestre.