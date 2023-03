SIENA – L’addio di Axa ha già lasciato il segno. All’indomani dell’annuncio della gruppo francese della dismissione della quasi totalità del capitale, il titolo Mps sprofonda in Borsa.

Il passivo è all’incirca del 7%. Per gli analisti di Bestinver, “l’improvvisa uscita di Axa da Mps evidenzia che potrebbero esserci degli ostacoli a uno scenario di M&A che coinvolga la banca senese”. Va aggiunto che la compagnia assicurativa negli ultimi tre mesi ha guadagnato il 16,5% dall’investimento nell’istituto di credito senese.

Equita Sim mette in evidenza come Axa abbia sottolineato di non essere interessata ad “avere un rappresentante nel board della banca e che la cessione delle azioni di Mps non impatterà in alcun modo la partnership bancassicurativa in corso, la cui scadenza è oggi fissata al 2027”.

Nel frattempo, il 1 marzo per Montepaschi potrebbe segnare il ritorno dopo 6 anni nell’indice Ftse Mib