SIENA – «Sono qui in difesa di ogni singolo posto di lavoro legato a Mps, raccoglieremo le firme che porterò personalmente al presidente Draghi perché Mps diventi insieme ad altre banche il terzo polo bancario di questo paese; non accettiamo svendite».

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Siena parlando con i giornalisti a margine di un comizio elettorale di fronte a Rocca Salimbeni, sede di banca Mps, a sostegno del candidato di centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi in vista delle elezioni suppletive nel collegio Toscana 12. «La banca più antica del mondo non merita questa fine» ha aggiunto Salvini riferendosi all’ipotesi di acquisizione da parte di Unicredit.

Suppletive, «Letta sbaglia se pensa di aver già vinto»

In merito poi alle elezioni suppletive del 3 ottobre Salvini ha precisato: «Se Letta si candida qua inventandosi un simbolo senza il Pd e pensando di aver già vinto secondo me sbaglia, anche gli inglesi pensavano di aver già vinto la finale degli Europei. Parigi lo aspetta e faremo in modo che possa tornare là dove si trovava prima» ha aggiunto Salvini.