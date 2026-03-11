Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – I cda di Mps e Mediobanca hanno dato il via libera al progetto di fusione per l’incorporazione di Mediobanca dentro Rocca Salimbeni.

Gli azionisti di Mediobanca riceveranno 2,450 azioni MPS per ogni azione detenuta, con un rapporto di cambio che tiene conto dei dividendi distribuiti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e privo di aggiustamenti o conguagli in denaro.

Basato sui prezzi di chiusura di ieri – Mps a 7,394 euro e Mediobanca a 16,16 euro –, il premio implicito è del 12%, con una valorizzazione delle azioni Mediobanca a 18,1 euro per titolo.

L’operazione si inserisce in un piano di riorganizzazione più ampio. Le attività di corporate & investment banking e private banking per la clientela di fascia alta passeranno a una newco che assumerà il nome di Mediobanca preservando il brand. Sarà contenuta all’interno di Mps.

A questa società confluirà anche la quota in Generali. Le reti di consulenti finanziari, le attività retail e affluent wealth management di Mediobanca Premier e Banca Widiba saranno integrate industrialmente.

La fusione allinea con il Piano Industriale 2026-2030 approvato da MPS a febbraio, puntando a sinergie per circa 700 milioni di euro. “Consentirà di massimizzare la creazione di valore per tutti gli azionisti”, si legge in una nota delle banche.

Gli azionisti Mediobanca beneficeranno di un titolo più liquido, payout al 100%, possibili distribuzioni extra dal capitale in eccesso e partecipazione al rilancio di Mps.

L’assetto azionario di Mps vedrà Delfin al 16,1%, Gruppo Caltagirone al 9,4%, BlackRock al 4,6%, MEF al 4,5%, Banco BPM al 3,4% e flottante al 62%.

Parallelamente, il cda MPS ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025, confermando i preliminari diffusi il 10 febbraio. Proporrà all’assemblea del 15 aprile un dividendo di 0,86 euro per azione (lordo), per un totale di circa 2.613 milioni di euro. Stacco cedola il 18 maggio 2026 (ex date), record date il 19 maggio e pagamento il 20 maggio.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici