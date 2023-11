SIENA – Se ne riparlerà l’11 dicembre. E’ slittata ancora una volta la sentenza di appello per gli ex vertici di Mps, Alessandro Profumo, Fabrizio Viola e Palo Salvadori.

I tre erano chiamati in causa per i derivati Alexandria e Santorini. Uno dei giudici della seconda Corte d’Appello è influenzato e si è quindi disposto il rinvio. Gi imputati erano stati condannati in primo grado a 6 anni (Profumo e Viola) e a 3 anni e mezzo (Salvadori). I difensori hanno chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”.

Il procuratore generale Massimo Gaballo aveva chiesto invece la conferma delle condanne di primo grado per Viola e Profumo, mentre per Salvadori – sollevata l’eccezione di incompetenza territoriale – ha invocato la nullità della condanna e il rinvio degli atti al tribunale di Siena.