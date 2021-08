SIENA – “L’operazione Unicredit-Mps è l’ennesima manovra a carico dei contribuenti”. Così Letizia Giorgianni, presidente associazione Vittime Salva Banche commenta la trattativa in esclusiva tra Mef e Unicredit per Mps.

“Tutto questo – scrive Giorgianni sui social – ci ricorda esattamente le clausole pretese da Banca Intesa per acquisire le due banche popolari venete. Il ministro che allora stese quel decreto-legge a favore di Banca Intesa era Padoan che ora è il presidente di Unicredit, e che da ministro del Tesoro (Pd) salvó Mps nel 2017 per essere eletto a Siena nel 2018”. “Cambiano i governi ma le ricette del Pd per le crisi bancarie no – conclude Giorgianni – privatizzare i profitti e scaricare su noi contribuenti le perdite”.