SIENA – Mps nel 2023 ha superato i 2 miliardi di utile. Il quarto trimestre dell’anno si è chiuso con un saldo 1,123 miliardi.

Decisivi i 466 milioni rilasciati per gli accantonamenti sul fondo rischi e l’effetto positivo delle imposte per 339 milioni. Come preannunciato torna il dividendo dopo oltre un decennio. La banca ha deciso di assegnare 25 centesimi lordi per azione. Il risultato operativo lordo sfiora i 2 miliardi, grazie anche a una riduzione del cost/income sceso al 49% (siamo sugli stessi livelli dell’ultima trimestrale, ma un anno fa era al 68%). La raccolta commerciale si avvicina ai 10 miliardi (9,7), con una crescita del 6,6% rispetto allo scorso anno.

Stabili a 3,5 miliardi i crediti deteriorati, mentre i petitum legato ai risarcimenti legali si abbassa a 890 milioni. Diminuisce la spesa per il personale rispetto al 2022 (-15,3%), ma risale del 12% rispetto all’ultimo trimestre in seguito ai nuovi accordi sul contratto dei bancari.