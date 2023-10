FIRENZE – Eugenio Giani sposa la via dell’azionariato diffuso per la multiutility regionale.

“Mi è piaciuta molto la posizione del sindaco di Scandicci Sandro Fallani”, ha detto il presidente regionale, rispondendo in Consiglio regionale a un’interrogazione di Marco Stella. Ecco, un azionariato diffuso che consenta, se non si arriva subito alla quotazione in borsa, di potenziare la raccolta di risorse può essere un passaggio interessante”.

Il governatore toscano ha quindi affrontato il tema della quotazione in Borsa. “Ritengo che in prospettiva quando si realizza un soggetto di questo genere la quotazione diventa un elemento fondamentale per la raccolta di risorse che danno potenza a queste società – ha sottolineato Giani -. Probabilmente non è ancora questo il momento perché la holding deve ancora comporsi. Magari in questo momento è preferibile un azionariato diffuso”, ma la quotazione in borsa “è uno scenario che nel medio-lungo periodo io lo coltivo”.