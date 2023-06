FIRENZE – Cambio della guardia nella multiutility toscana. L’assemblea degli azionisti ha nominato i nuovi vertici.

Il presidente è Lorenzo Perra, che è anche presidente di Publiacqua, mentre il vicepresidente è Nicola Ciolini, presidente di Alia.

L’amministratore delegato è Alberto Irace. “Ringrazio i soci per la nomina alla presidenza di Alia – Multiutility Toscana – ha dichiarato Perra-. Da oggi inizia la mia esperienza in questa importante società, ci aspettano 3 anni fondamentali per la costituzione della più grande società delle utilities della nostra regione».

«Oggi si compie un importante atto di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che integra le realtà coinvolte nel processo di costruzione di un’unica società di gestione dei servizi pubblici locali del settore ambiente, energia e acqua – ha dichiarato Irace-. Stiamo rispettando il cronoprogramma e proseguiremo nei prossimi mesi in questa attività sempre con maggiore impegno e speriamo di poter arrivare velocemente al traguardo finale».