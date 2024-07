FIRENZE – Un progetto “di grande portata, è più importante però la coesione della nostra regione”. Ad affermarlo Nicola Perini, presidente della Confservizi Cispel Toscana, a proposito della Multiutility.

“Il concetto che le nostre aziende dovranno sposare sono i processi aggregativi che sono necessari a riuscire a dar le risposte che la nostra collettività attende – ha aggiunto Perini -. Non possiamo allontanare le scelte e le decisioni dalle nostre collettività. Nei prossimi anni avremo il dovere di tenere insieme i processi di efficienza insieme ai diritti dei nostri cittadini: non possiamo essere solo legati all’efficienza delle aziende a discapito dei diritti dei cittadini. Dobbiamo mettere in campo le azioni che ci consentono di tenere la politica dei costi sotto quello che è la media perché noi dobbiamo raggiungere un livello nella nostra regione alla pari delle regioni del Nord, è l’unico modo per dare competitività e dare elementi di orgoglio alla nostra collettività. Avanzeremo nei prossimi mesi alcune proposte per far sì che il tema della solidarietà si leghi ai processi tariffari”.

Sul medio periodo secondo Perini “si apre una fase estremamente impegnativa e il settore dei servizi pubblici vuole esserne protagonista. Ci attendono anni cruciali per il futuro della Toscana. Sostenibilità, innovazione digitale e inclusione sociale dovranno essere le basi sulle quali dovrà poggiarsi la crescita della nostra Regione. Partiamo da questo lavoro per costruire insieme agli altri attori una Toscana rinnovata e innovativa, ma sempre al servizio della collettività”.