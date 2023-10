FIRENZE – Musei aperti in Toscana per il 1, 4 e 5 novembre. Per gli utenti ci saranno possibilità di visite gratuite e anche attività per bambini.

Saranno aperti a Firenze il Museo archeologico nazionale, il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi, le Ville medicee di Petraia, di Cerreto Guidi e il Giardino della Villa medicea di Castello, il Parco di Villa il Ventaglio. Ad Arezzo la Basilica San Francesco, il Museo archeologico Gaio Cilnio Mecenate e l’anfiteatro romano, Casa Vasari, il Museo d’arte medievale e moderna e ad Anghiari il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere – Palazzo Taglieschi. A Lucca i Musei nazionali di Palazzo Mansi e Villa Guinigi. A Pisa e provincia i Musei nazionali di Palazzo Reale e San Matteo e la Certosa monumentale di Calci.

In provincia di Pistoia a Monsummano Terme il Museo nazionale di Casa Giusti e in provincia di Siena il Museo archeologico nazionale di Chiusi. Saranno invece aperti solo il 1 e 4 novembre a Firenze il Museo di San Marco, il Cenacolo di Sant’Apollonia e il Chiostro dello Scalzo e a Pistoia la Fortezza di Santa Barbara, l’ex Chiesa del Tau e l’Oratorio di San Desiderio. Alcuni musei offriranno per l’occasione speciali visite guidate e attività per bambini. Al Museo archeologico di Arezzo sabato 4 novembre alle 16 si inaugurerà ‘Barando con le noci. Giochi e giocattoli nell’antichità’, una mostra e un percorso tattile per scoprire il mondo del gioco in epoca romana a cura del dipartimento cultura dell’Aics.

Il 1 novembre il Museo archeologico nazionale di Chiusi presenterà alle 11 ‘Giocando s’impara’, una breve visita guidata per i più piccoli e i loro accompagnatori dedicata ai reperti più significativi del museo e alla loro storia e una caccia al tesoro archeologica, con giochi enigmistici, puzzle, crucipuzzle, elaborati creativi. L’ingresso e le attività sono gratuite per i bambini. Ed ancora altre iniziative nei vari musei coinvolti.