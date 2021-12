FIRENZE – C’è anche un’audioguida, fruibile su smartphone e tablet, per accompagnare la visita delle 22 sale della Collezione Zeffirelli di Firenze all’omonima Fondazione Zeffirelli.

La scelta di realizzare il servizio su piattaforma web, permette allo staff del museo di aggiornare facilmente i contenuti dell’audioguida rendendola sempre al passo con i cambiamenti della Collezione. Inoltre l’uso dei dispositivi personali limita lo scambio di oggetti e supporti, possibile veicolo di contagio. Ogni sala della Collezione è descritta tramite un contributo audio e dal suo corrispettivo testuale, in modo da permettere a tutti gli utenti di accedere alle informazioni e all’esperienza espositiva proposta dal museo.

Per consentire una totale immersione nell’esposizione, i testi descrittivi, letti in italiano da Alessandro Massini, sono intervallati da citazioni tratte dall’autobiografia di Franco Zeffirelli con la voce di Fabio Baronti.

In inglese, le traduzioni di Brett Auerbach Lynn sono lette da Scotty Wells e Stuart Brown per la voce di Zeffirelli. Le traduzioni e la registrazione audio della versione francese sono state realizzate nell’ambito del ‘Musées en français’, un progetto ideato dall’addetta alla cooperazione per il francese a Firenze (Institut français Italia – Ambasciata di Francia) Nelly Mous, a cui hanno partecipato studenti del liceo.