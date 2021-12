FIRENZE – “E’ prevedibile che queste ferie da Natale a Santo Stefano fino a Capodanno e all’Epifania possano essere vissute con le condizioni che abbiamo allo stato attuale”.

A rassicurare i toscani, in vista delle festività natalizie, il presidente della regione Eugenio Giani. “Massima cautela, ma insomma, la Toscana attraverso l’essere la prima regione per vaccinazioni in Italia sta limitando i danni dei contagi”, ha aggiunto.

“L’Italia è la realtà messa meno peggio in Europa – ha osservato Giani -, e all’interno del contesto italiano la Toscana vive una delle situazioni meno peggiori. Sicuramente noi abbiamo un numero crescente all’ottava settimana, lo vedo anche stamattina, 703 contagi: però non vi è quella proporzionalità che vi è stata nei periodi duri con le ospedalizzazioni, siamo ancora a 350, per arrivare alla zona gialla bisogna varcare la soglia del 15%, quindi delle 750” ospedalizzazioni.