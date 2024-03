SIENA – Il 3 aprile alle ore 18 si terrà il concerto folk-rock “Musica e Parole” del gruppo musicale L’Orage nell’Aula Magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri di Siena.

L’Orage è un gruppo musicale che si presenta nel sistema discografico con una musica che sembra venire da lontano come una festa. Una scommessa di un gruppo di amici che effettua un viaggio in territori non definibili con classificazioni di genere.

Il gruppo è stato fondato nel 2009 dal cantautore Alberto Visconti e dai fratelli Rémy e Vincent Boniface. Vincitori assoluti di Musicultura 2012, gli Orage hanno registrato e pubblicato 5 album, un EP, un album live e numerosi videoclip, hanno collaborato con artisti come Francesco De Gregori, Erriquez, Francesco Tricarico hanno suonato in centinaia di concerti.

Il concerto de L’Orage chiuderà la prima giornata del Festival dell’italiano Parole in Cammino che si presenterà nelle due edizioni – Siena e Firenze – proprio la mattina del 3 aprile alle ore 10,00 in occasione dell’apertura della manifestazione senese presso Aula Magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri di Siena.

Ingresso libero.