ROMA – “David Rossi era un fratello, un amico. Lo feci assumere perché nel suo lavoro era il più bravo di tutti”. “Non gli ho mai confidato nulla, ma se c’era bisogno di un amico, lui c’era”, ha detto Mussari.

E’ iniziata l’audizione di Giuseppe Mussari, ex presidente di Mps, davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex capo comunicazione della banca senese deceduto il 6 marzo 2013 precipitato dalla finestra del suo ufficio.

Mussari ha iniziato la sua audizione leggendo una lettera scritta da lui alla vedova Antonella Tognazzi e citando stralci di un interrogatorio alla guardia di finanza di David Rossi.

“Rossi non partecipava ai cda” della banca ha aggiunto ancora Mussari rispondendo alla Commissione parlamentare d’inchiesta rispetto al suo periodo di presidenza di Mps. “David Rossi avrà partecipato a un cda di Mps, quando avrà dovuto esporre le linee guida sulla comunicazione o a un nuovo spot della banca che sarebbe andato in onda” ha detto l’avvocato. Mussari ha poi aggiunto che Rossi “aveva le informazioni che doveva veicolare verso il pubblico”, fuori dalla banca, come capo della comunicazione di Mps.

“Non ho conoscenza che lui avesse informazioni su operazioni della banca” ha chiarito Mussari rispondendo ai commissari. “David Rossi non aveva deleghe, era il responsabile della comunicazione – ha detto Mussari – e in questo ruolo semmai aveva capacità di impegnare la banca con terzi per spese a importi stabiliti; step per step, in relazione a elementi quantitativi crescenti. Per un primo step poteva decidere da solo la spesa, per uno step successivo rivolgersi a organismi predeterminati della banca per importi più alti”.