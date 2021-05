FIRENZE – “I sindaci hanno preso subito misure per salvare posti di lavoro e welfare, sono sempre stati in prima linea e per questo, secondo me, devono giocare un ruolo maggiore”.

A sostenere che i sindaci, per quanto saputo dimostrare durante la pandemia, debbano avere un ruolo sempre più importante Dario Nardella, primo cittadino di Firenze, in un videomessaggio che ha aperto la giornata di oggi della conferenza The State of the Union 2021, organizzata dall’Istituto Universitario Europeo di Fiesole.

“Le città – ha ricordato – sono anche laboratori di cambiamento sui temi dell’ambiente, della cultura, dello sviluppo economico. Il futuro dell’Europa è nelle mani dei sindaci e le città dovrebbero essere più coinvolte nelle decisioni europee”. Dunque, ha aggiunto Nardella, “come sindaco di Firenze e presidente di Eurocities, il più grande network delle città europee di medie e grandi dimensioni, farò di tutto per veicolare questo messaggio ai vertici europei: i prossimi mesi saranno cruciali per apportare cambiamenti nella vita dei cittadini europei grazie ai Piani di ricovero ma senza l’apporto delle città rischiamo di sprecare un’opportunità”. Per il sindaco “la pandemia ha posto l’Europa di fronte a un cambiamento epocale e a una sfida da non sprecare”, e quindi “dobbiamo unire le forze per arrivare a un’Europa più coesa, più equa, sostenibile, che non lasci nessuno indietro”.