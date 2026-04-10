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PISA – Un’auto che impara, si aggiorna e diventa via via più sicura. È questo l’obiettivo del nuovo sistema per la guida autonoma sviluppato dalla Scuola Sant’Anna di Pisa, basato su un software aperto e modulare capace di evolversi nel tempo e di integrare nuove funzioni senza dover essere riprogettato da zero.

La tecnologia è già stata installata su una vettura ibrida utilizzata come laboratorio su quattro ruote: un mezzo dotato di sei telecamere, sensori laser LiDAR, sistemi di localizzazione e un computer di bordo che gli permettono di “leggere” ciò che accade intorno e prendere decisioni in tempo reale. L’auto è in grado di riconoscere pedoni, altri veicoli, semafori, segnaletica e ostacoli, adattando il comportamento di guida in base alla situazione.

Un progetto finanziato con i fondi Pnrr

Un progetto sviluppato dal laboratorio ReTiS dell’Istituto TeCIP, coordinato dal professor Giorgio Buttazzo, con il contributo di Alessandro Biondi e dei ricercatori Mauro Marinoni e Luigi Pannocchi. L’iniziativa si è resa possibile grazie ai fondi europei del programma NextGenerationEU, nell’ambito del Pnrr. Secondo Buzzatto “le auto autonome non sono ancora esenti da problemi, soprattutto sul fronte della sicurezza e della possibilità di attacchi informatici. Per questo è fondamentale sviluppare sistemi più affidabili, capaci di reagire agli imprevisti e di evolversi nel tempo”.

Oltre al veicolo un circuito stradale

Accanto al veicolo, la Sant’Anna sta realizzando, in collaborazione con il Comune di Pisa, un circuito stradale sperimentale che riprodurrà un ambiente urbano reale, con incroci, semafori e segnaletica. Qui sarà possibile testare le nuove tecnologie in condizioni controllate, con particolare attenzione alla sicurezza dei sistemi. L’obiettivo è portare la guida autonoma fuori dai laboratori, rendendola più affidabile e pronta, in prospettiva, a un utilizzo su larga scala nelle città.

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