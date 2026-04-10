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SIENA – Chigiana International Festival & Summer Academy regalerà ancora un’estate eccezionale.

L’edizione 2026 ‘Isole’, dal 7 luglio al 1° settembre, trasformerà Siena e il suo territorio in una delle capitali mondiali della musica dal vivo. Direzione artistica di Nicola Sani, Chigiana Festival 2026 si distingue nel panorama dei grandi festival per la formula unica: unisce alta formazione, sostegno, avvio alla carriera dei futuri protagonisti della musica, grande produzione concertistica, creazione di opere ed eventi.

Un programma imponente, presentato a Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Oltre 120 spettacoli, più di 800 artisti, grandi interpreti e orchestre sinfoniche, giovani talenti dal mondo, 8 produzioni d’opera e teatro musicale, 8 concerti sinfonici, musica da camera, elettronica, performance multimediali, mostre, 7 formazioni in residence, 32 corsi e 6 laboratori di produzione.

«Chigiana International Festival & Summer Academy – ha detto Sani – si configura come un laboratorio culturale diffuso, dove creazione artistica, trasmissione del sapere e partecipazione del pubblico si alimentano reciprocamente. Isole non è solo un’immagine, ma un pensiero che osserva la musica nelle sue relazioni. I corsi diventano isole, in cui giovani musicisti da ogni parte contribuiscono a costruire un ambiente dinamico. Isole guida il pubblico attraverso molti percorsi sonori: daBeethoven a Britten, fino a Franco Evangelisti e Morton Feldmanl».

Molto di più di una conferenza, occasione per il lancio di messaggi. Anche quello, ha detto Massimo Biscardi sovrintendente Accademia di Santa Cecilia, «di creare un collegamento europeo fra le accademie musicali». L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Daniel Harding, sarà protagonista, Stefano Bollani al pianoforte, del Concerto per l’Italia.

«Appuntamento imprescindibile dell’estate musicale – ha osservato Carlo Rossi presidente Chigiana -: grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Siena, il 18 luglio tornerà in Piazza del Campo. Con la partecipazione di RAI Cultura si afferma come uno dei grandi eventi mediatici». Prima TV su RAI 3, Radio3.

«Il Comune di Siena – ha precisato il sindaco Nicoletta Fabio – conferma la sua politica culturale di alto livello. Prioritaria la collaborazione con le nostre grandi istituzioni, come la Chigiana».

«RAI Cultura – ha confermato il direttore Franco Zappi – condivide questo evento: abbraccia la nostra missione di aggregare e di rendere le occasioni colte patrimonio della collettività». Anche opportunità per consolidare una strategia di Rai Radio3, ha aggiunto Monica Nonno curatrice: «quella di consolidare il rapporto con le giovani generazioni».

Focus del Festival dedicato a Hans Werner Henze, nel centenario della nascita. «Questo grande tributo – ha riconosciuto Thomas Begger ambasciatore della Germania in Italia – rafforza il rapporto fra Italia e Germania».

Il Festival conferma lo status internazionale dell’Accademia Chigiana riferimento per la formazione dei giovani musicisti, partner quest’anno IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, ha spiegato il segretario generale Giorgio Silli.

«In un momento difficile, l’Accademia Musicale Chigiana – dichiara il direttore amministrativo Angelo Armiento – si conferma ’Isola’ di dialogo e incontro, ancora consentendo a 400 giovani talenti da oltre 50 Paesi di interagire con i più autorevoli docenti internazionali».

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